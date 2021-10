Shomurodov sconfitto con il suo Uzbekistan: la Giordania vince 3-0

Il 14 giallorosso non è riuscito a brillare e la sua squadra è crollata subendo tre reti. Entro giovedì a Roma per la gara contro la Juventus

L'Uzbekistan di Shomurodov ha perso 3 a 0 nell'amichevole contro la Giordania. Per i padroni di casa a segno Faisal, Nasib e Al Daradreh. Come tutta la sua nazionale, il numero 14 giallorosso non ha convinto, ma entro giovedì sarà a Roma per preparare la sfida contro la Juventus. L'ex attaccante del Genoa si era presentato bene nella sua nuova avventura, andando a segno contro il Trabzonsport in Turchia. Nelle successive gare da subentrato in campionato (ad eccezione della partita contro la Fiorentina in cui ha fornito un assist), non è riuscito a ripetersi. Domenica contro la Juventus dovrebbe partire dalla panchina.