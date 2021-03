Shakhtar Donetsk, esercitazioni e tattica in vista della Roma. A parte Dentinho e Stepanenko

Un’autentica impresa, quella che attende lo Shakhtar Donetsk contro la Roma nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il club ucraino, come riportato sui propri canali ufficiali, si è allenato oggi nel centro sportivo di Svyatoshin: la seduta, durata circa 50 minuti, è stata suddivisa in riscaldamento, tattica ed esercitazioni in attacco e in difesa. Hanno lavorato ancora a parte Stepanenko e Dentinho, quasi certi del forfait giovedì.

Domani mattina, inoltre, la squadra si sottoporrà ai consueti test da Covid-19 prima della rifinitura. Nel pomeriggio alle 18.15 (17.15 ora italiana) Luis Castro parlerà in conferenza stampa affiancato da Matvienko.

Queste sono, invece, le parole del difensore Bondar ai canali ufficiali: “Ho avuto emozioni positive dal match con il Desna. Sono contento di aver giocato e della vittoria della squadra. Penso che questa vittoria abbia sollevato leggermente i nostri animi. Per noi nulla è finito. Se non ci credi, perché scendere in campo? C’è una seconda partita: ci stiamo concentrando con tanta voglia di passare al turno successivo”.