Setti: “Belahyane l’ultimo regalo che ho fatto alla Lazio, pagato anche poco”

Il Senior Advisor of Football Operations ed ex Presidente dell'Hellas Verona è stato intervistato da LaLazio.com parlando in particolare della cessione di Reda Belahyane per circa 10 milioni di euro al club biancoceleste nel corso della finestra di mercato da poco conclusa. Parole che potrebbero fare discutere in merito all'ultima operazione in ordine di tempo che ha visto transitare nel recedente passato i vari Zaccagni, Casale, Noslin e l'allenatore Baroni sull'asse Verona-Roma. Ecco che cosa ha detto Maurizio Setti: "Dopo Zaccagni, Baroni, Noslin più altri, Belahyane è l'ultimo regalo che ho fatto alla Lazio, darà grandissime soddisfazioni. Abbiamo fatto Belahyane io e Lotito in poco tempo e assicuro che la Lazio ha preso un gran bel giocatore. Per quello che ha rappresentato per noi e per come è stato valutato, credo sia stato pagato anche poco, è un regalo tecnico e anche economico perché tante volte restava, a fine stagione sarebbe stato valutato anche il doppio, ma va bene così".