Serie C, il Catania è fallito: ripartirà dai dilettanti

Inutile la corsa contro il tempo di stamane con la colletta tra imprenditori cittadini per garantire una sponsorizzazione. Svincolati tutti i tesserati

Il cammino del Calcio Catania si conclude il 9 aprile 2022. A sancirlo ufficialmente è il Tribunale di Catania con un comunicato di poche righe: “Si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a”, come riporta asiciliaweb.it. I rossazzurri verranno estromessi dal campionato di Serie C: tutti i punti guadagnati contro la formazione allenata da Baldini verranno sottratti alla classifica di ciascuna squadra determinando così una nuova graduatoria. Il calcio a Catania, con una nuova società e una nuova proprietà, ripartirà dai dilettanti. L’assegnazione del titolo sportivo spetterà per ruolo e competenza al sindaco della città.