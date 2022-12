Serie B: vince il Cagliari di Ranieri, un’altra sconfitta per la Spal di De Rossi

Nelle partite del 19° turno della Serie B, trova i tre punti (vince 2-0) il Cagliari di Claudio Ranieri (il tecnico sarà in panchina solo ad inizio 2023) dopo una partita difficile contro il Cosenza che si sblocca solo a metà ripresa grazie ad un colpo di testa di Lapadula. Nel finale il raddoppio di Lella. Un altro turno amaro, invece, per Daniele De Rossi: la sua Spal perde in casa di misura (0-1) contro il Pisa: al 54' Sibilli decide la gara del Mazza. Ora la squadra di De Rossi è ad un solo punto dalla zona retrocessione.