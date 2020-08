Serie B, Schiavi del Cosenza positivo al Covid-19 dopo le vacanze

Un altro calciatore positivo al Covid-19 al rientro dalle vacanze. Si tratta di Raffaele Schiavi, difensore in forza al Cosenza. A comunicarlo è stato lo stesso club calabrese che milita in Serie B: “Il Cosenza Calcio informa di aver ricevuto dal proprio tesserato Raffaele Schiavi una certificazione che attesta la positività al Covid-19. Il giocatore, di rientro da un periodo di vacanza, si è sottoposto precauzionalmente al tampone nella propria regione di residenza risultando positivo al Coronavirus. Il giocatore è completamente asintomatico e trascorrerà il periodo di quarantena presso il proprio domicilio in Campania“.