Serie B: Reggina ai play-off, Palermo fuori. Il Perugia retrocede in C

Nell'ultima giornata del campionato di Serie B arrivano altri verdetti. Il Brescia pareggia in rimonta (da 2-0 a 2-2) a Palermo e va al play-out con il Cosenza e condanna i rosanero a un altro anno tra i cadetti. Ai play-off, infatti, vanno all'ultimo tuffo Reggina e Venezia. Il Perugia, nonostante la vittoria per 3-2 sul Benevento, retrocede in Serie C. Parma quarto e quindi direttamente in semifinale play-off grazie alla sorprendente sconfitta (2-1) del Sudtirol a Modena e al contemporaneo successo (2-1) sul Venezia. Respinto l’assalto del Cagliari che, malgrado lo 0-1 a Cosenza, termina dietro ai ducali per colpa degli scontri diretti sfavorevoli (1-1 in casa e sconfitta per 2-1 al Tardini).