Serie B, Frosinone-Reggina 3-1: i ciociari di Grosso tornano in A

Il Frosinone torna in Serie A dopo quattro anni. I ciociari di Fabio Grosso battono in casa la Reggina per 3-1 e matematicamente conquistano la promozione nella massima serie. Il tris vincente dei gialloblù porta le firme di Borrelli, Insigne e Caso. Festa grande allo Stirpe complice il pareggio interno del Bari contro il Cittadella. Di Hermani il gol della Reggina che in classifica resta all'ottavo posto, ultimo della zona play-off promozione..