Serie B, Cagliari-Spal 2-1: dopo l’abbraccio Ranieri batte De Rossi

L'allievo contro il maestro. Cagliari-Spal, sfida valida per la 22a giornata di Serie B. si gioca soprattutto tra le panchine, con Claudio Ranieri da una parte e Daniele De Rossi dall'altra. Squadre in campo e i due tecnici si abbracciano davanti ai flash e alle telecamere. Poi in campo Altare sblocca il risultato al 15' portando in vantaggio i sardi, ma poco prima della fine del primo tempo Celia segna il gol del pareggio della Spal. Al 76' arriva il gol della vittoria per i padroni di casa firmato Lapadula, con Meccariello che sfiora il pari al 93' e i rossoblù che falliscono il tris un minuto dopo. Grazie a questa vittoria il Cagliari di Ranieri (imbattuto con lui in panchina) sale al quinto posto in classifica a 32 punti, mentre la Spal resta a 24.