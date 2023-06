Serie B, Aquilani è il nuovo tecnico del Pisa

Alberto Aquilani, dopo aver allenato per cinque anni nelle giovanili della Fiorentina conquistando cinque trofei - tre Coppe Italia e due Supercoppe - con la Primavera viola e disputando diverse finali di categoria (compresa l'ultima persa contro il Lecce per lo scudetto), come ripota l'ANSA sarà il nuovo tecnico del Pisa. Per l'ex centrocampista della Roma e della stessa Fiorentina sarà la prima esperienza con un club di Serie B: Per lui è pronto un accordo biennale.