Tra Venezia e Genoa un punto (e un gol) a testa che non accontenta nessuno

Nell'unica partita del pomeriggio della domenica di Serie A , il Venezia e il Genoa si dividono la posta in palio: al gol di Thomas Henry , arrivato grazie all'assist di Pietro Ceccaroni che ha fatto sponda sul corner di Mattia Aramu , ha risposto Caleb Ekuban che ha invece finalizzato un passaggio di Mattia Destro . Tutto questo nel primo tempo. I rossoblù hanno provato a vincerla, soprattutto con i cambi, ma a parte qualche squillo qua e là, nella ripresa le due squadre si sono accontentate di un pareggio che non serve né ai veneti, né tantomeno agli ospiti.

La distanza dalla zona salvezza, il quartultimo posto occupato dagli uomini di Paolo Zanetti, del Genoa, ora, inizia a essere preoccupante, considerato anche che la Salernitana ha due gare in meno, e ieri ha pareggiato con il Milan. Per quanto riguarda i lagunari, hanno una partita in meno, esattamente come il Cagliari, staccato solo di un punto oggi.