Milan-Sampdoria 1-0, Leao regala la testa della classifica a Pioli

Con il gol del portoghese, i rossoneri superano i cugini dell'Inter e sono primi in Serie A

Basta un gol di Rafael Leao a Stefano Pioli per riprendersi la testa della classifica di Serie A . All'ottavo minuto, lanciato dal portiere Mike Maignan , il portoghese segna l'unica marcatura della partita del Milan contro la Sampdoria , che si è fatta vedere con qualche sprazzo, ma che deve ringraziare soprattutto Wladimiro Falcone per essere riuscita a limitare un passivo ben più pesante.

Con una partita in più, i rossoneri superano quindi i cugini dell'Inter, mentre i blucerchiati non danno continuità all'ottima prestazione contro il Sassuolo di domenica scorsa, e sono a più a tre dalla zona retrocessione, con il Cagliari e il Venezia che hanno una partita in meno rispetto agli uomini di Marco Giampaolo.