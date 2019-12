Serie A, Vlahovic ferma l’Inter: con la Fiorentina finisce 1-1

Si conclude questa domenica di Serie A con il posticipo tra la Fiorentina e l’Inter valevole per la sedicesima giornata di campionato. All’Artemio Franchi il match è terminato 1-1. I nerazzurri passano in vantaggio dopo appena 8 minuti dal fischio d’inizio, con la rete dell’ex viola Borja Valero. Al 38’ il Var annulla il gol del raddoppio di Lautaro Martinez, segnalando la posizione di fuorigioco di Lukaku ad inizio azione. Dragowski tiene a galla la Fiorentina per tutto il match e nel finale arriva la beffa per la squadra di Conte: al 92′ i viola trovano la rete del pareggio finale con la rete del classe 2000 Vlahovic. L’Inter viene raggiunto dalla Juventus al primo posto in classifica a quota 39 punti.