Serie A, Vlahovic decide Fiorentina-Spezia. Empoli ok, pari in Genoa-Venezia

I risultati dei match delle 15

Alle 15 sono andate in scena altre tre partite dell'undicesima giornata di Serie A. Un Vlahovic super regala i tre punti alla Fiorentina con una tripletta trascinandola al settimo posto con 18 punti, a pari merito con la Lazio. Il Sassuolo cade in casa contro l'Empoli che guadagna la vittoria in rimonta con Pinamonti e Zurkowski. Nell'altro match in programma, arriva un pari senza reti tra Genoa e Venezia, un punto che non accontenta nessuno.