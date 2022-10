Serie A, vincono Sassuolo e Monza. Pari tra Lecce e Cremonese

Si chiudono le partite delle 15 di questa domenica di Serie A. Tre punti conquistati da Sassuolo e Monza, rispettivamente contro Salernitana e Sampdoria. Un punto a testa invece per Lecce e Cremonese nello scontro diretto in chiave salvezza. Per gli emiliani in rete Laurienté (primo gol in Serie A), Pinamonti, Thorstvedt, Harroui e Antiste. Palladino, su un campo difficile come quello di Marassi, conquista la seconda vittoria consecutiva sulla panchina del Monza grazie alle reti di Pessina, dell'ex Caprari e di Sensi. Prosegue dunque la crisi della Sampdoria: ultimo posto in classifica con appena 2 punti dopo 8 giornate. Vola invece il Sassuolo che aggancia l'Inter a quota 12.