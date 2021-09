Serie A: vince l’Atalanta, l’Inter strappa in rimonta 3 punti alla Fiorentina

Si chiude l'anticipo della quinta giornata di campionato

Si chiude con Atalanta-Sassuolo e Fiorentina-Inter l'anticipo della quinta giornata di Serie A. I bergamaschi passano in vantaggio con le reti di Gosens al 3' e Zappacosta al 37. Ci pensa Berardi al 44' ad accorciare le distanze per i neroverdi che però non riescono a trovare il gol del pareggio. L'Inter di Inzaghi invece vince in rimonta la partita con la Fiorentina: vanno avanti i viola con Sottil al 23', ma nella ripresa i nerazzurri pareggiano al 52' con Darmian e tre minuti più tardi trovano il sorpasso con la rete di Dzeko. Perisic all'87' mette la parola fine al match. Gli uomini di Italiano hanno perso anche Nico Gonzalez per doppia ammonizione nel giro di pochi istanti.