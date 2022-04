Serie A, vince l’Atalanta contro il Venezia. Il Torino batte lo Spezia 2-1

Si sono conclusi i primi due anticipi della 34esima giornata di campionato, tre punti importanti per la Dea e per i granata

Primi due anticipi della 34esima giornata di Serie A. Il Venezia ha ospitato l'Atalanta metre lo Spezia ha fatto visita al Torino. Al Penzo i bergamaschi si sono imposti 1-3 grazie alle reti di Mario Pasalic al 42' e di Duvan Zapata all'inizio della seconda frazione e quello di Muriel. Annullato un gol al Venezia sullo 0-0, per i lagunari la pernanenza in A si fa sempre più complicata, inutile il gol nel finale di Crnigoj. Vince il Torino in casa contro lo Spezia grazie alla doppietta di Lukic. Nel finale ha accorciato le distanze Manaj su calcio di rigore. I granata volano all'undicesimo posto mentre la squadra di Motta resta ferma alla quindicesima posizione.