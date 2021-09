Serie A, vince anche l’Atalanta: 1-0 alla Salernitana. Castori rimane a 0 punti

I bergamaschi tornano ai 3 punti dopo la sconfitta contro la Fiorentina in campionato e il 2-2 contro il Villarreal in Champions

L'Atalanta vince di misura contro la Salernitana: i bergamaschi concludono gli anticipi del sabato con un 1-0. A segno Zapata al 75' su assist di Ilicic. Ancora una sconfitta per gli uomini di Castori che dopo Bologna, Roma e Torino perdono anche contro l'Atalanta e rimangono a 0 punti in classifica. I bergamaschi tornano invece alla vittoria dopo la sconfitta contro la Fiorentina in campionato e il 2-2 contro il Villarreal in Champions.