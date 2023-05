Serie A, Verona-Torino 0-1: decide Vlasic. Juric vola all’ottavo posto

La rete del croato basta a Juric per salire in classifica. Cade invece la formazione di Zaffaroni ancora in piena lotta per non retrocedere

Si chiude l'anticipo della domenica di Serie A. Il Torino espugna il Bentegodi vincendo 1-0 contro il Verona. Decisiva la rete di Nikola Vlasic al 29esimo del primo tempo. Terzo risultato utile consecutivo per i granata di Juric che volano all'ottavo posto in classifica in attesa della Fiorentina che giocherà contro l'Udinese. Cade invece il Verona che rimane in piena corsa per non retrocedere. La formazione di Zaffaroni e Bocchetti resta a quota 30 punti, gli stessi dello Spezia terzultimo.