Serie A, Verona-Salernitana 1-0: decide il gol di Ngonge

I veneti, prossimi avversaria della Roma in campionato domenica prossima, conquistano tre punti importanti per la classifica

Il Verona, prossima avversaria della Roma in campionato domenica prossima, al Bentegodi ha battuto 1-0 la Salernitana. Il gol che ha deciso il match lo ha segnato Ngonge al 31'quando erano stati gli ospiti ad inizio gara a partire meglio con molto possesso palla. Dopo il vantaggio i gialloblù hanno sfiorato il raddoppio. Nella ripresa l'arbitro decreta un calcio di rigore per il Verona ma, richiamato dal Var, ha poi cambiato idea facendo ripartire il gioco con un calcio di punizione per la Salernitana. All' 86' Salernitana vicina al gol del pareggio ma Montipò riesce a chiudere lo specchio a Piatek lanciato a rete. E nei minuti di recupero anche Dia mette paura al Verona, ma la conclusione finisce fuori. Con questa vittoria il Verona resta al terzultimo posto ma guadagna due lunghezze su lo Spezia che lo precede, La Salernitana resta al 16' posto quattro punti sopra i veneti.