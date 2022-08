Serie A, Verona-Napoli 2-5: tre punti senza problemi per la squadra di Spalletti

Vittoria in rimonta per i partenopei che al Bentegodi mostrano la 'manita'

Esordio scoppiettante in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti che in trasferta a Verona conquista i tre punti Primo tempo divertente al Bentegodi, gli ospiti partono bene ma è il Verona a passare in vantaggio con Lasagna.