Serie A, Verona-Genoa 2-1: Verre e Zaccagni regalo i 3 punti a Juric

Nella partita delle 18 valevole per la 19° giornata di Serie A il Verona vince 2-1 sul Genoa. La partita, posticipata di 15 minuti perché le righe dell’area di rigore non erano dritte, è stata sbloccata al 41° del primo tempo da Sanabria. Nella ripresa a ribaltare la partita ci hanno pensato prima Verre, siglando il pareggio su rigore al 55°, e Zaccagni al 65°, un gol che ha regalato tre punti pesanti per la squadra di Juric. Domenico Criscito è stato ammonito 24° minuto del primo tempo: diffidato, salterà la partita contro la Roma.