Serie A, Verona-Genoa 1-0: Tudor vince di misura grazie a Simeone

Prima sconfitta per Blessin dopo sette pareggi e una vittoria. Padroni di casa al nono posto in classifica

Verona e Genoa si affrontano nel primo posticipo di lunedì in Serie A. Pronti, via i padroni di casa passano subito in vantaggio grazie al gol di Simeone che, imbeccato da Bessa, batte a tu per tu Sirigu in spaccata. Scaligeri ancora pericolosi al 22' con Caprari, il cui tiro a giro viene fermato da palo. La terza occasione capita sempre sui piedi dell'ex Roma ma è ancora il portiere ex Torino a dire di no. Blessin e il suo Genoa trovano in terra veneta la prima sconfitta dopo sette pareggi e una vittoria fallendo il sorpasso al Venezia e il raggiungimento del Cagliari a 25 punti. Il Cholito, invece, trascina i suoi al non posto con 45 punti, due in più del Sassuolo.