Serie A, Verona-Fiorentina 1-2: decide ancora Vlahovic, salvezza più vicina

Si è concluso il primo anticipo del turno infrasettimanale di campionato. In apertura di 32esima giornata, Verona e Fiorentina danno vita a un match fondamentale soprattutto per i viola in chiave salvezza. La squadra di Iachini strappa tre punti vitali grazie a un 2-1 al ‘Bentegodi’ che sa di strappo decisivo. Al 45′, allo scadere di primo tempo, vantaggio di Dusan Vlahovic che arriva al gol numero 16 della stagione. Nella ripresa raddoppio di Caceres al 65′, poi al 72′ la riapre Salcedo ma non basta. La Fiorentina sale a 33 punti, momentaneamente più 8 sul Cagliari impegnato domani a Udine.