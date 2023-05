Serie A, Verona-Empoli 1-1: Stojanovic beffa Zaffaroni nel recupero

Si chiude con un pareggio la delicata sfida tra Verona ed Empoli. Per la squadra di Zaffaroni era quasi un match point salvezza vista la sconfitta di ieri dello Spezia contro il Torino ma il gol di Stojanovic (con deviazione decisiva di Magnani) al 96esimo minuto ha ricacciato in gola l'urlo di gioia di tutto il Bentegodi. Il Verona era passato in vantaggio con Gaich (subentrato) all'ora di gioco, rimontato però all'ultimo minuto dalla rete dello sloveno. La salvezza si deciderà dunque all'ultima giornata con i gialloblù a pari punti (31) con lo Spezia quartultimo.