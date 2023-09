Serie A, Verona-Bologna 0-0: al Bentegodi regna l’equilbrio

Le due squadre non regalano particolari emozioni e il match termina in perfetta parità. Ai padroni di casa annullato un gol dal Var per posizione di fuorigioco

Redazione

La quarta giornata del campionato di Serie A si chiude con lo 0-0 del Bentegodi tra Hellas Verona e Bologna. La gara è stata contraddistinta da un grande equilibrio che ha retto per tutto l'arco dei 90 minuti. Nella prima frazione, a fare maggiormente la partita sono stati i padroni di casa che, al 30', avrebbero anche trovato il gol del vantaggio se non fosse stato per l'intervento del Var. Folorunsho segna dagli sviluppi di calcio d'angolo, ma ka rete viene annullata a causa della posizione di fuorigioco di Bonazzoli, influente nell'azione. Nella ripresa, si sveglia anche il Bologna che sfiora lo 0-1 con Karlsson. La conclusione del giocatore rossoblù trova l'opposizione decisiva di Montipò tra i pali. La gara non regala altri sussulti ed emozioni. Le due squadre guadagnano un punto a testa che gli permette, comunque, di smuovere la classifica.

