Serie A: Verona a valanga sull’Udinese, pari Empoli-Cagliari e Genoa-Salernitana

I sardi rimangono terzultimi, ma rifiatano, i gialloblù ipotecano la salvezza.

Pomeriggio interessante in Serie A, soprattutto nelle zone basse della classifica. Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana e Verona-Udinese hanno animato il campionato calcistico, e dato qualche segnale in più di cosa potrebbe succedere alla fine della stagione, per lo meno per quanto riguarda le retrocessioni.

EMPOLI-CAGLIARI 1-1. All'Empoli, a meno nove dalla salvezza matematica, non basta Andrea Pinamonti per piegare il Cagliari di Walter Mazzarri, che nel girone di ritorno ha perso solo contro la Roma. I sardi rimangono lì - grazie a Leonardo Pavoletti, che entra e segna -, al terzultimo posto a pari punti con un Venezia che ha una partita in meno, e a meno due dalla Sampdoria, con cui comunque ha vinto il doppio scontro. Arbitro infortunato e un accenno di rissa nel finale (con tanto di richiamo al Var per un fallo in area di rigore) danno una nota di colore in più ai tifosi presenti al Castellani.

GENOA-SALERNITANA 1-1. Nella partita, invece, tra le ultime della classe, un punto a testa che non serve né alla Salernitana - che pareggia fuori casa e che deve recuperare due match -, né, tantomeno, al Genoa. A Mattia Destro risponde Federico Bonazzoli nel primo tempo, nel secondo qualche slancio dei padroni di casa, ma ci sono più cartellini gialli che azioni da segnalare.

VERONA-UDINESE 4-0. Il Verona, anche se con un Giovanni Simeone in forma smagliante, può contare sulla prima rete di Fabio Depaoli, giovane difensore appena arrivato da Genova, sponda blucerchiata, quella del solito Antonin Barak, lui alla nona rete in campionato, Gianluca Caprari, uno dei migliori in campo per gli uomini di Igor Tudor, e anche Adrien Tameze. L'Udinese cade, ma non sprofonda. Anche se il calendario delle prossime pare non sorridere ai friulani.