Serie A, Venezia-Milan 0-3: rossoneri primi in classifica

La squadra di Pioli travolge quella di Zanetti. Ibra apre il match, Theo Hernandez mette in ghiaccio l'incontro

Il Milan di Pioli vince anche la seconda del nuovo anno e si piazza momentaneamente al primo posto in classifica. Con i 48 punti in classifica, primeggia a 2 lunghezze sui cugini che però hanno una partita da recuperare. I rossoneri travolgono il Venezia al Penzo per 3 reti a 0. A segno Ibrahimovic al 2' minuto, e poi la doppietta di Theo Hernandez, che si conferma sempre più uomo copertina del Milan. La doppietta del calciatore francese si completa al 59' su calcio di rigore, dopo che al 48' ha portato il parziale sul 2-0. Nulla da fare per la squadra di casa, che deve arrendersi troppo presto alla corsa verso il primo posto del 'diavolo'. Da segnalare l'espulsione di Michael al 58', che annichilisce le speranze dei lagunari di ridurre il punteggio. Il Milan non si ferma dopo aver battuto la Roma. Il Venezia rimane fermo al 16simo posto, a quota 17 punti.