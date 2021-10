Serie A, Venezia-Fiorentina 1-0: decide Aramu

I lagunari battono la squadra di Italiano: basta la rete del numero 10 nel primo tempo

Il Venezia centra la seconda vittoria in campionato. Al 'Penzo' la squadra di Paolo Zanetti supera la Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Aramu al 36'. L'attaccante firma la rete che permette ai lagunari di salire a quota 8 punti in classifica, in una posizione abbastanza tranquilla. I viola, negli ultimi minuti in 10 per il orosso a Sottil, invece cadono e restano a 12 punti.