Serie A, ufficiale: rinviata al 13 maggio anche Sampdoria-Verona

Nuovi cambiamenti nella giornata in corso. Il match tra Cagliari e Roma resterà l’ultimo giocato in questo 26esimo turno di campionato: è ufficiale infatti il rinvio anche di Sampdoria-Verona. La partita, originariamente in programma domani sera, era stata prima decisa a porte chiuse, poi la Lega ha optato per il rinvio al 13 maggio, così come per le altre cinque partite già rinviate. I dettagli anche sul sito del Verona: “La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020″.