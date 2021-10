Serie A, ufficiale l’arrivo di Mirante al Milan

I rossoneri corrono ai ripari dato l'infortunio che terrà fermo Maignan per due mesi

Ieri Mike Maignan si è sottoposto ad un intervento per rimuovere il dolore al polso avvertito nelle ultime uscite. Il portiere starà fermo ai box per almeno due mesi costringendo la società rossonera a correre ai ripari. In giornata, infatti, Paolo Maldini e i suoi hanno portato a compimento l'operazione che porterà a Milanello l'ex Roma Antonio Mirante con un contratto valido fino al termine della stagione. Il nuovo acquisto ha effettuato ieri le visite e pochi istanti fa è stato ufficializzato come nuovo calciatore rossonero.