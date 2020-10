Serie A, ufficiale: 5 casi positivi al Covid-19 tra Parma, Torino e Crotone

Il coronavirus continua a condizionare il campionato di Serie A. Nella mattinata odierna ben tre club del nostro campionato hanno comunicato attraverso i propri canali ufficiali la presenza di tesserati positivi al Covid-19. Il club con più casi oggi è il Torino, con un membro della prima squadra e due dello staff positivi all’ultimo ciclo di tamponi: i tre, asintomatici, sono già stati posti in isolamento fiduciario.

Un caso di positività anche per il Parma, con i ducali che non hanno reso noto il nome del giocatore: anche in questo caso il tesserato risulta asintomatico ed in isolamento, nel rispetto delle procedure sanitarie.

Presenta invece lievi sintomi Denis Dragus, calciatore del Crotone risultato positivo al Covid-19 a seguito degli impegni con la Nazionale Under 21 della Romania. Anche in questo caso, come da protocollo, il giocatore è già in isolamento presso struttura ricettiva locale.