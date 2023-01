Serie A, Udinese-Verona 1-1: Samardzic rimedia all’autogol di Becao

La squadra di Sottil rimane al settimo posto in classifica con 29 punti, mentre i ragazzi di Zaffaroni fanno un passetto in avanti per la salvezza

La ventesima giornata di Serie A si chiude con Udinese-Verona. Gli ospiti passano in vantaggio al minuto 4 con l'autorete di Becao, che devia nella sua porta la conclusione di Lazovic. I friulani trovano il gol del pareggio al 21' con il tiro preciso di Samardzic. Alla Dacia Arena finisce 1-1. La squadra di Sottil rimane al settimo posto in classifica con 29 punti, mentre i ragazzi di Zaffaroni fanno un passetto in avanti per la salvezza.