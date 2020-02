Serie A, Udinese-Verona 0-0: pareggio e poche emozioni alla Dacia Arena

Lo scenario della Dacia Arena ha aperto lo scontro tra Udinese e Verona. Match equilibrato e poche emozioniper le due formazioni che non riescono a sbloccare il risultato, stabile per tutti e 90 i minuti di gioco sullo 0-0. La formazione di Ivan Juric parte meglio poi, nella ripresa, escono i padroni di casa: De Paul va a segno ma il gol viene annullato dalla bandierina del guardalinee per un fuorigioco di Lasagna. Proprio Lasagna squilla per altre due volte alla porta di Silvestri, senza riuscire a portare avanti i suoi. Il Verona fallisce così il tentativo di accorciare sulla Roma, fermandosi al sesto posto a quota 35 in campionato.