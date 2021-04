Serie A, Udinese-Torino 0-1: balzo salvezza per i granata, decide Belotti su rigore

Si chiude il terzo anticipo del sabato di questa 30esima giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Spezia e Milan, arriva quella del Torino in casa dell’Udinese. Tre punti assolutamente vitali per i granata di Nicola, che staccano in maniera importante il Cagliari. La squadra di Nicola ringrazia la freddezza del ‘Gallo’ Belotti dal dischetto, che regala il gol della vittoria al 61′ dopo il fallo di Arslan proprio sul 9 del Torino. I piemontesi volano a quota 27 punti, al quartultimo posto e con 5 punti di margine sul Cagliari. L’Udinese invece incappa nella terza sconfitta di fila, ma resta in una situazione tranquilla di classifica.