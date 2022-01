Serie A, Udinese-Salernitana: decisa la sconfitta a tavolino per i campani

Anche un punto di penalizzazione per la squadra granata che ora arriva a soli 10 punti in classifica

Arriva la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, in merito ad Udinese-Salernita, gara valida per la 19a giornata di campionato prevista per il 21 dicembre 2021 e poi non disputata per la mancata presentazione della squadra si Stefano Colantuono bloccata dalla Asl a causa dei numerosi contagi da Covid. Sconfitta a tavolino per i granata e un punto di penalizzazione. Una parte del comunicato della Lega di Serie A: "delibera di applicare alla Salernitana le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, campionato di Serie A".