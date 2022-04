Serie A, Udinese-Salernitana 0-1: Verdi segna al 93′, agganciate Genoa e Venezia

La squadra di Nicola trova la seconda vittoria di fila dopo quella in casa della Sampdoria e alimenta il sogno salvezza

La Salernitana si regala una serata da sogno. Nel recupero della 19esima giornata di Serie A, la squadra di Nicola centra la seconda vittoria consecutiva e batte da ex l'Udinese, lanciatissima soprattutto in casa. Lo 0-0 regge fino al recupero, con diverse occasioni soprattutto per i friulani, ma al 93' i padroni di casa perdono un brutto pallone e vengono puniti in contropiede dal neoentrato Simone Verdi. Grazie a questo 1-0, la Salernitana non è più ultima e aggancia a quota 22 punti in classifica sia Genoa che Venezia, ma ancora con una partita da recuperare proprio contro i lagunari di Zanetti. Il sogno salvezza è ancora vivo.