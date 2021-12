Serie A, Udinese-Milan 1-1: Ibrahimovic risponde a Beto al 92′

I rossoneri rallentano la corsa al titolo con un pari alla Dacia Arena

Brusca frenata del Milan contro l'Udinese: finisce 1-1 alla Dacia Arena al termine di una partita ricca di emozioni soprattutto nel finale. I friulani terminano in 10 in seguito all'espulsione di Isaac. I padroni di casa passano poco dopo il quarto d'ora iniziale di gioco, ancora con Beto. Il centravanti brasiliano si conferma in splendido stato di forma e beffa Maignan in uscita, dopo che l'estremo difensore rossonero aveva intercettato la prima conclusione dell'attaccante. Il Milan reagisce prima con TheoHernandez, poi con Diaz, ma la squadra di Cioffi (tecnico ad interim) tiene il campo. Nella ripresa i rossoneri cambiano schieramento, specialmente nel reparto offensivo, con Castillejo al posto di Saelemaekers e Maldini al posto di Diaz. Ci pensa l'intramontabile Ibrahimovic a ristabilire il punteggio al 92'. Lo svedese è il più lesto di tutti ad arpionare in area la sfera e a fissare il punteggio sull'1-1. In attesa del prossimo match contro il Napoli, la squadra di Pioli rallenta anche in campionato dopo l'eliminazione in Champions. L'Udinese dà ossigeno alla classifica.