Il Milan riscatta il pesante ko in Europa League contro il Bournemouth con la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo il 3-2 contro l'Atalanta, i rossoneri battono 2-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium grazie ai gol di Pulisic in avvio di gara e di Hutchinson al 65' dopo la respinta di Okoye proprio su una sua conclusione. La squadra di Amorim sale così al quarto posto in classifica con 18 punti, gli stessi della Roma terza, a -4 dalle capolista Lazio e Inter. Scende al quinto posto, invece, il Como. I friulani di Runjaić, invece, collezionano la sesta sconfitta di fila e restano a quota 4, ora diciassettesimi e con gli stessi punti di Fiorentina e Parma subito dietro.