Serie A, l’Udinese di misura sul Genoa. Decide De Paul

Arriva il verdetto anche dello scontro diretto delle 18 tra Udinese e Genoa. Gli uomini di Gotti hanno la meglio sui liguri grazie al gol del solito Rodrigo De Paul. L’argentino sblocca la partita al 34esimo con un destro a incrociare su cui Perin non può arrivare: palla all’angolino e vantaggio friulano. Nel secondo tempo il Genoa prova a riportare il match in equilibrio, con gli ex Roma Pellegrini e Scamacca che si fanno vivi dalle parti di Musso ma senza impensierirlo. L’occasione più pericolosa però la crea l’Udinese ancora con De Paul, vero trascinatore dei suoi, che colpisce la traversa su punizione. In pieno recupero a salvare i bianconeri è prima Musso, che manda in angolo su conclusione ravvicinata di Bani (94′), e poi il Var, che annulla per fuorigioco il gol di Scamacca (95′) precedentemente convalidato da Calvarese. Finale concitato alla Dacia Arena, culminato con l’espulsione di Perin che stende Larsen commettendo fallo da ultimo uomo.

I friulani tornano a vincere dopo tre giornate e risalgono la classifica uscendo dalla zona calda. Gli uomini di Maran, alla terza sconfitta consecutiva, rimangono penultimi con solo cinque punti conquistati in otto giornate.