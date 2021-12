Serie A, Torino-Verona 1-0: Pobega regala tre punti a Juric

Vittoria di misura per i granata ai danni del Verona che ha giocato in 10 per quasi tutta la gara

Redazione

Vince il Torino in casa contro il Verona di Tudor. Decide il gol di Tommaso Pobega al 26'. Un minuto prima del gol del centrocampista italiano Magnani ha lasciato gli scaligeri in 10. Con un uomo in meno il risultato non è cambiato fino al triplice fischio. Juric batte la sua ex squadra e si porta al decimo posto in classifica. Gialloblu che sprofondano al tredicesimo posto.