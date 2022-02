Serie A, Torino-Venezia 1-2: Haps e Crnigoj ribaltano il gol di Brekalo

I lagunari ritrovano una vittoria che mancava dalla partita contro il Bologna novembre mentre il Torino torna a perdere dopo tre risultati utili consecutivi

Torino e Venezia chiudono il sabato di Serie A. La partita sembra mettersi in discesa per i granata che passano subito in vantaggio (al 5') con Brekalo, bravo a sfruttare un passaggio a rimorchio di Singo. Dopo un periodo di assestamento, i lagunari entrano in partita trovando il pareggio nei minuti finali del primo tempo con un colpo di testa di Haps. La rimonta trova compimento nel primo minuto della ripresa grazie a una conclusione ravvicinata di Crnigoj. La partita è poi proseguita senza troppe emozioni con i padroni di casa quasi mai pericolosi fino all'89'. Il gallo Belotti sale in cielo girando una palla alta in porta alle spalle dell'infortunato Lezzerini. Gol annullato dal Var dopo un paio di minuti per la posizione irregolare di Pobega giudicata attiva dall'arbitro. I lagunari ritrovano una vittoria che mancava dalla partita contro il Bologna di novembre mentre il Torino torna a perdere dopo tre risultati utili consecutivi.