Serie A, Torino-Sassuolo verso il rinvio. A rischio anche la sfida tra i granata e la Lazio

Torino-Sassuolo sarà rinviata. Questa dovrebbe essere la soluzione per cui si adopererà la Asl di Torino, secondo La Repubblica. La decisione sarà presa a seguito del sopraggiungere di 4 nuovi casi di Covid interni alla rosa granata: sono risultati infatti positivi Belotti, Singo, Bremer e Baselli, che si sono aggiunti ai 3 giocatori non convocati per il match con il Cagliari.

Le autorità sanitarie avevano già disposto l’annullamento della seduta di allenamento mattutina e spingeranno per il rinvio della prossima gara di campionato. A rischio anche la gara che i granata dovrebbero disputare contro la Lazio nel turno infrasettimanale. Per i tesserati risultati positivi sono stati predisposti nuovi test, i cui risultati sono attesi nella giornata di domani.