Serie A, Torino-Salernitana 1-1: Juric e Sousa si dividono la posta in palio

Finisce il match delle ore 15 della 30esima giornata. Pareggio per 1-1 tra Torino e Salernitana. La squadra di Sousa fa un piccolo passo verso la salvezza e rimane a +7 sulla zona retrocessione. Vilhena ha portato in vantaggio i campani al 9', ma al 57' è arrivata la risposta del solito Sanabria. L'ex Roma ha messo a referto il suo nono gol in campionato. Sesto segno 'x' consecutivo per la Salernitana.