Serie A, Torino-Parma 1-1: Nkoulou e Kucka, il campionato riparte con un pari

La Serie A riparte con un pareggio. Torino e Parma non vanno oltre l’1-1 della partita che ha segnato la ripresa del campionato e il primo dei recuperi della 25esima giornata. I granata erano obbligati a vincere per tirarsi fuori da una situazione di classifica disperata, i ducali per sognare ancora l’Europa League. Si parte subito con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Nkoulou, di testa, al 15′. Già al 31′, però, arriva il pareggio della squadra di D’Aversa grazie a Kucka: match non bellissimo, ma il Torino ha le occasioni migliori. Soprattutto al 48′, quando Belotti sbaglia un rigore facendosi ipnotizzare da Sepe. Un’occasione incredibile sprecata dagli uomini di Moreno Longo, che guadagnano un punto ma restano a sole tre lunghezze sulla terzultima. Stasera Verona-Cagliari.