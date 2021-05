Serie A, Torino-Parma 1-0: i granata respirano, gialloblù in Serie B

Nel Monday Night è Vojvoda a decidere lo scontro salvezza che manda i ducali aritmeticamente in Serie B

Il Torino respira e trova una vittoria di vitale importanza nello scontro diretto col Parma, che invece è ufficialmente retrocesso in Serie B. A decidere è la rete di Vojvoda al 63', al termine di una grande azione personale di Ansaldi. Un gol da quinto a quinto, che Belotti prova a blindare col 2-0: il 'Gallo' era però in fuorigioco e quind i granata devono soffrire fino alla fine. La squadra di Nicola vince di misura e balza a quota 34 punti, più due sul Cagliari e più tre sul Benevento che ora è terzultimo e teoricamente retrocesso. In Serie B ci va invece matematicamente il Parma, che resta penultimo a 20 punti, 12 in meno rispetto ai sardi che però hanno lo scontro diretto a favore. Per gli uomini di D'Aversa, che raggiungono così il Crotone già retrocesso, una sola vittoria nelle ultime 25, quella contro la Roma.