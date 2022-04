Serie A, Torino-Milan 0-0: rossoneri a +2 su Inter e Napoli

Dopo l'Inter la squadra di Juric blocca in casa anche i rossoneri

Finisce pari a reti inviolate Torino-Milan. La squadra di Pioli nel primo tempo prova a fare la partita e si rende pericoloso dalle parti di Berisha con Leao e Calabria. La risposta granata in una conclusione di Ricci terminata di poco fuori e in un colpo di testa di Belotti impreciso. Nella ripresa il risultato resta lo stesso fino al triplice fischio finale. Frenata del Milan (secondo pari senza gol consecutivo) nella corsa scudetto. Resta davanti all'Inter in classifica ma i nerazzurri devono ancora disputare una partita e potrebbe essere quella del sorpasso. Per i Torino un punto che non cambia la situazione di una classifica senza obiettivi.