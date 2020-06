Serie A, Torino-Lazio 1-2: Immobile e Parolo rimontano il gol di Belotti

Altro 2-1 in rimonta per la Lazio, che dopo la scorsa gara contro la Fiorentina stavolta batte il Torino di Longo, ko un’altra volta dopo la sonora sconfitta contro il Cagliari. Il Gallo Belotti la sblocca al 5′ minuto: un fallo di mano di Immobile consegna al granata il rigore del momentaneo vantaggio. Dopo un gol annulato ad Acerbi per fuorigioco (46′), uno-due secco degli uomini di Inzaghi: prima Immobile si fa perdonare dell’errore che aveva portato avanti il Toro (48′), poi Parolo (72′) porta in vantaggio la Lazio.