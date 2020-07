Serie A, Torino-Genoa 3-0: granata verso la salvezza, rossoblù nei guai

Il Torino respira e vede la salvezza. Lo scontro diretto con il Genoa lo porta a casa la squadra di Moreno Longo, che conquista tre punti pesantissimi sul terzultimo posto, distante ora 8 punti, e soprattutto inguaia il Grifone. La squadra rossoblù, infatti, ha solo un punto di margine sul Lecce e domenica è in programma a ‘Marassi’ proprio lo scontro tra queste due squadre che potrebbe risultare decisivo. In gol per il Torino Bremer, Lukic e infine Belotti: granata a 37 punti, Genoa che resta a 30.