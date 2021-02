Serie A, Torino-Genoa 0-0: zero gol ed emozioni, quinto pari di fila per Nicola

Si apre senza sussulti ed emozioni il sabato di Serie A. Al Grande Torino, Davide Nicola ha ospitato il Genoa, sua ex squadra. Uno scontro diretto fondamentale per la salvezza, soprattutto per i granata. Che però trovano il quinto pareggio consecutivo in campionato, il settimo in nove partite dal cambio allenatore. Finisce 0-0 tra i granata e i rossoblù, in una partita che non regala grandi brividi e occasioni, con due squadre che si difendono bene ma senza fare male in avanti. Il Genoa sale a 25 punti, in una posizione tranquilla, ma il Torino a 17 ha un martine minimo sul terzultimo posto.